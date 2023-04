I 6 cibi vietati per la friggitrice ad aria (Di sabato 1 aprile 2023) La friggitrice ad aria è un’innovazione davvero interessante che sta prendendo via via piede nelle case degli italiani. Pochi o nulli i grassi utilizzati per cuocere, tanti i vantaggi. Piatti sani e leggeri, pronti velocemente per accontentare tutta la famiglia. Eppure, ha alcuni limiti strutturali e non solo. Essendo un elettrodomestico dalle dimensioni piuttosto ridotte, è meno capiente rispetto alla friggitrice tradizionale. Le ricette vanno cotte poco per volta e in piccole quantità. Inoltre, benché non abbia una potenza elevata e non impatti particolarmente sulla bolletta elettrica, produce molto calore. Questo comporta un rischio non indifferente: potremmo bruciare gli alimenti internamente proprio mentre cerchiamo di rendere croccante la superficie. Bisogna, insomma, saperla utilizzare, ma soprattutto dobbiamo ricordare che ... Leggi su donnaup (Di sabato 1 aprile 2023) Laadè un’innovazione davvero interessante che sta prendendo via via piede nelle case degli italiani. Pochi o nulli i grassi utilizzati per cuocere, tanti i vantaggi. Piatti sani e leggeri, pronti velocemente per accontentare tutta la famiglia. Eppure, ha alcuni limiti strutturali e non solo. Essendo un elettrodomestico dalle dimensioni piuttosto ridotte, è meno capiente rispetto allatradizionale. Le ricette vanno cotte poco per volta e in piccole quantità. Inoltre, benché non abbia una potenza elevata e non impatti particolarmente sulla bolletta elettrica, produce molto calore. Questo comporta un rischio non indifferente: potremmo bruciare gli alimenti internamente proprio mentre cerchiamo di rendere croccante la superficie. Bisogna, insomma, saperla utilizzare, ma soprattutto dobbiamo ricordare che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... politicare_eu : Ai cibi sintetici l'Italia dice no... Scelta giusta o sbagliata? - lacittanews : Stop alla carne sintetica. È una delle norme varate dal Consiglio dei Ministri di ieri, giovedì 30 marzo 2023. A sp… - BrandauerLudwig : La svolta del governo: in Italia vietati tutti i cibi sintetici, multe fino a 60mila euro - Ariete4620 : @LucioMalan @barbarab1974 Se la signora Viola afferma che i cibi sintetici sono una meraviglia se li può gustare tu… - cggiorgi : @stanzaselvaggia Questo tweet mio non è rivolto a quelli di Destra, la cui ignoranza è palese e inarrestabile. Agli… -