Hostiles | il ritratto senza orpelli di una nazione costretta a farsi un' esame di coscienza

(Di sabato 1 aprile 2023)Sky Cinema 2 ore 23.30. Con Christian Bale, Rosamund Pike e John Scott Shepperd. Regia di Scott Cooper. Produzione USA 2017. Durata: 2 ore e 10 LA TRAMA Alla fine del XIX secolo le guerre indiane nel West sono ormai concluse. Anche i più irriuicibili guerrieri dalla pelle rossa vivono abbastanza tranquilli nelle riserve. Un ufficiale di cavalleria che ha passato decenni e combattere i nativi si vede affidare una missione che i suoi superiori giudicano un'opera buona ma lui solo a pensarla ha contorcimenti di budella. Si tratta di prendere in consegna un suo vecchio nemico, un capo a suo tempo di notevole feroce e di scortarlo fino al villaggio natio in modo che colà possa morire in pace (è malato terminale). La missione ancorchè sgradevole si rivela subito di notevole difficoltà .Si tratta di percorrere centinaia di miglia in un territorio in teoria ...

