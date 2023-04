Hockey ghiaccio, Alps League 2023: Cortina passa a Salisburgo in Gara-5 e ora conduce 3-2 la serie (Di sabato 1 aprile 2023) Cortina fa l’impresa a Salisburgo e ora cambia ogni scenario. Gli ampezzani, infatti, sbancano la Eisarena Salzburg in Gara-5 delle semifinali della Alps Hockey League 2023 e passano a condurre la serie 3-2 con la possibilità di giocarsi ben due match point nelle prossime due sfide in calendario (Gara-7, ovviamente, solo se necessaria). Red Bull Juniors – SGC Hafro Cortina 0-2: la sfida si decide nel secondo periodo. Dopo lo 0-0 della prima frazione, infatti, Cortina passa a condurre il match al minuto 27:23 con Saha che segna su assist di Zanatta. Il raddoppio è immediato per merito di Cuglietta che realizza su assist di Lacedelli al minuto 28:20. Doppio vantaggio che ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023)fa l’impresa ae ora cambia ogni scenario. Gli ampezzani, infatti, sbancano la Eisarena Salzburg in-5 delle semifinali dellano a condurre la3-2 con la possibilità di giocarsi ben due match point nelle prossime due sfide in calendario (-7, ovviamente, solo se necessaria). Red Bull Juniors – SGC Hafro0-2: la sfida si decide nel secondo periodo. Dopo lo 0-0 della prima frazione, infatti,a condurre il match al minuto 27:23 con Saha che segna su assist di Zanatta. Il raddoppio è immediato per merito di Cuglietta che realizza su assist di Lacedelli al minuto 28:20. Doppio vantaggio che ...

