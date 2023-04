"Ho sofferto tantissimo". Mentana in tv, il retroscena di Caterina Balivo (Di sabato 1 aprile 2023) Ritorno in Rai per Caterina Balivo, ma solo come ospite. La conduttrice di La7 è stata ospite della puntata di sabato 1 aprile di Tv Talk, Qui la presentatrice ha commentato il suo Lingo- Parole in gioco e del suo possibile ritorno alla conduzione di un programma nella tv di Stato. La Balivo è stata per lungo tempo al timone di Detto Fatto, programma archiviato dalla rete. "È un grande dolore non vederlo in onda ti dico solo questo", ha ammesso prima di lanciare una frecciata a Bianca Guaccero, che l'ha succeduta: "Non mi piace quando tu sperimenti, costruisci e poi puoi lasciare ad altre persone non ricordarsi chi ha costruito". Anche su La7 però la Balivo ha dovuto fare i conti con qualche ostacolo. Per diverso tempo il suo programma è saltato a causa delle Maratone di Enrico Mentana. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Ritorno in Rai per, ma solo come ospite. La conduttrice di La7 è stata ospite della puntata di sabato 1 aprile di Tv Talk, Qui la presentatrice ha commentato il suo Lingo- Parole in gioco e del suo possibile ritorno alla conduzione di un programma nella tv di Stato. Laè stata per lungo tempo al timone di Detto Fatto, programma archiviato dalla rete. "È un grande dolore non vederlo in onda ti dico solo questo", ha ammesso prima di lanciare una frecciata a Bianca Guaccero, che l'ha succeduta: "Non mi piace quando tu sperimenti, costruisci e poi puoi lasciare ad altre persone non ricordarsi chi ha costruito". Anche su La7 però laha dovuto fare i conti con qualche ostacolo. Per diverso tempo il suo programma è saltato a causa delle Maratone di Enrico. ...

