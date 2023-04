“Ho avuto paura” La scoperta della gravidanza e le lacrime | il volto della tv presto mamma

(Di sabato 1 aprile 2023) “Piango dall’emozione di dirvi chesaremo in 4. Il sogno più grandemia vita si sta concretizzando. Ho pensato dal primo momento che avrei voluto una famiglia tutta mia con voi due e questo si sta trasformando in realtà. La vita mi ha tolto così tanto che questa nuova piccola vita che sta crescendo dentro di me”. Con queste parole Martina Luchena, ex protagonista di Uomini e Donne, ha annunciato di essere incinta: oggi è fidanzata con Maurizio Bonori e ha già un figlio – Santiago – nato da una precedente relazione. L’ex corteggiatrice del tronista Riccardo Gismondi (che però scelse Camilla Mangiapelo) oggi è una beauty influencer e ha poi rial compagno Maurizio Bonori e al figlio una dedica: “Tu amore mio mi hai accompagnato, supportato dall’inizionostra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... madforfree : Il 17/10/22 Antonio D'Avino, presidente Fimp (pediatri) disse: “Per far aumentare vaccinazioni antiCovid in bambini… - stanzaselvaggia : Questa è una storia bellissima. Nicola e Giorgio desiderano un figlio. Trovano una madre surrogata, Sheena, in una… - storico900 : RT @Adnkronos: Papa Francesco dimesso dal Gemelli: cosa ha detto . #Adnkronos - BinaryOptionEU : RT 'Papa Francesco dimesso dal Gemelli: cosa ha detto . #Adnkronos - Yuppy8000 : Mi ricordo questo momento, l'unico che non ha avuto paura delle sfuriate psyco del veneto, un applauso! -

Ho sentito solo un malessere, ma non ho", le sue parole all'uscita dall'ospedale. Francesco ha garantito che domani celebrerà la messa per la domenica delle Palme. La partecipazione del ..."Ho sentito solo un malessere, ma non ho. Domani celebrerò la domenica delle Palme". Papa Francesco lascia il policlinico Gemelli dopo quattro giorni di ricovero e guarda ai prossimi impegni per la Settimana Santa, confermando a ...Indicazioni opposte e comunicazioni tardive, che hannol'effetto di mettere Leclerc, ... "Non era questione di non avere benzina per un ulteriore tentativo, semplicemente avevamoche ...

Papa Francesco lascia il Gemelli: "Non ho avuto paura. Ringrazio i medici" - Italia Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...“Sono ancora vivo. Paura No, non ho avuto paura”. Papa Francesco lascia l’ospedale Gemelli, dove è stato ricoverato mercoledì dopo un malore. Il Pontefice, dopo le dimissioni, si ferma per rispondere ...