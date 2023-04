Highlights e gol Inter-Fiorentina 0-1 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di sabato 1 aprile 2023) Ildei gol e deglidi, match valevole per la ventottesima giornata del campionato di. A San Siro partita dalle mille occasioni e dalle mille emozioni con i padroni di casa che sprecano almeno cinque palle gol clamorose con Lukaku, Dumfries, Mkhitaryan ed il palo di Barella. Lasblocca su calcio d’angolo grazie a Bonaventura e poi è brava a difendere il vantaggio. Decima sconfitta stagionale per Inzaghi, lavola. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sarconafelix6 : RT @DiMarzio: #SerieC I #GironeB , successi per Olbia e Torres. 3-3 tra Ancona e Carrarese: i gol ???? - DiMarzio : #SerieC I #GironeB , successi per Olbia e Torres. 3-3 tra Ancona e Carrarese: i gol ???? - StadioSport : Video Gol Highlights Cremonese-Atalanta 1-3: Sintesi 1-4-2023: Video Gol e Highlights Cremonese-Atalanta 1-3, 28° G… - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Parma-Palermo 2-1, gol e highlights: Soleri illude, Coulibaly punisce i rosa - Mediagol : VIDEO Parma-Palermo 2-1, gol e highlights: Soleri illude, Coulibaly punisce i rosa -

Glie idi Ancona - Carrarese, match valevole per la trentacinquesima giornata del girone B del campionato di Serie C 2022/2023. Spettacolare 3 - 3 : doppio vantaggio iniziale dei padroni ......pomeriggio l'Atalanta ha vinto 3 - 1 in trasferta sul campo della Cremonese ( TUTTI GLI... La cronaca di Inter - Fiorentina Primo tempo senza, ma ricco di occasioni. Chance da tutte le ...Il video condi Arsenal - Leeds 4 - 1 , match valido per la ventinovesima giornata della Premier League 2022/2023. Nessun problema per la capolista, che fa un altro passo verso il titolo ...

Manchester City-Liverpool 4-1, gol e highlights: poker citizen pur senza Haaland Sky Sport

La Fiorentina batte l'Inter ed espugna San Siro nel secondo anticipo della 28esima giornata: al Meazza la decide Bonaventura ...I nerazzurri giocano una buona gara ma sprecano troppe occasioni davanti all'estremo difensore viola Terracciano ...