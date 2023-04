Hellas Verona, realizzato con Poste Italiane un francobollo per il 120° anniversario del club (Di sabato 1 aprile 2023) In occasione del 120° anniversario della fondazione dell’Hellas Verona, il club ha deciso di realizzare insieme a Poste Italiane il primo francobollo della storia dell’Italia interamente dedicato agli scaligeri. Ottimizzato da Poste Italiane e dominato dal logo creato dal club per Hellas 120, il francobollo è arricchito dal logo societario e dallo scudetto con la data 1984/85. Ulteriori prodotti filatelici verranno svelati in occasione dell’evento ‘Hellas 120-La Presentazione’ che si terrà lunedì 3 aprile al Liceo Classico Scipione Maffei di Verona, dove l’Hellas è nato. “Stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca ... Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023) In occasione deldella fondazione dell’, ilha deciso di realizzare insieme ail primodella storia dell’Italia interamente dedicato agli scaligeri. Ottimizzato dae dominato dal logo creato dalper120, ilè arricchito dal logo societario e dallo scudetto con la data 1984/85. Ulteriori prodotti filatelici verranno svelati in occasione dell’evento ‘120-La Presentazione’ che si terrà lunedì 3 aprile al Liceo Classico Scipione Maffei di, dove l’è nato. “Stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca ...

