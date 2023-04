Havertz: “Tuchel mi ha cambiato. Non ho capito esonero al Chelsea” (Di sabato 1 aprile 2023) Il calciatore tedesco ha ricordato l'importanza di mister Tuchel ai tempi del Chelsea sottolineando quanto il tecnico lo abbia migliorato oltre che averlo portato a vincere tanti trofei. Leggi su itasportpress (Di sabato 1 aprile 2023) Il calciatore tedesco ha ricordato l'importanza di misterai tempi delsottolineando quanto il tecnico lo abbia migliorato oltre che averlo portato a vincere tanti trofei.

