Hashish e coca tra cornetti è caffè, barista finisce in manette (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiVenivano consumati non solo cornetti e cappuccini in un bar di San Prisco, nel Casertano, ma anche vari tipi di droga. Lo hanno scoperto i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, che con i cani delle unità antidroga di Sarno hanno fatto irruzione nel bar sequestrando stupefacente e arrestando il titolare di 35 anni, che è finito in carcere. Al momento dell’irruzione, il barista ha subito consegnato ai militari una bustina di Hashish che teneva appoggiata sul bancone; l’immediata perquisizione ha consentito di rinvenire, tra gli utensili utilizzati per servire i clienti, anche un coltello intriso di Hashish, una frusta artigianale ed un bastone. Inoltre in uno dei locali del bar, i cani antidroga hanno individuato un piatto d’acciaio con evidenti tracce di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiVenivano consumati non soloe cappuccini in un bar di San Prisco, nel Casertano, ma anche vari tipi di droga. Lo hanno scoperto i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, che con i cani delle unità antidroga di Sarno hanno fatto irruzione nel bar sequestrando stupefacente e arrestando il titolare di 35 anni, che è finito in carcere. Al momento dell’irruzione, ilha subito consegnato ai militari una bustina diche teneva appoggiata sul bancone; l’immediata perquisizione ha consentito di rinvenire, tra gli utensili utilizzati per servire i clienti, anche un coltello intriso di, una frusta artigianale ed un bastone. Inoltre in uno dei locali del bar, i cani antidroga hanno individuato un piatto d’acciaio con evidenti tracce di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... popgiornale : Accusate di gestire una buona fetta del mercato degli stupefacenti a cui facevano riferimento centinaia di consumat… - ChuckieeTheDoll : @unmagroio @SecolodItalia1 E uno alle bottane delle loro mamme. Già spacciare coca o hashish non è la stessa cosa, figuriamoci il resto. - ilSicilia : #Cronaca #arresto Palermo, trovato con coca e hashish in casa: arrestato - PalermoPost1 : Coca e hashish in casa un arresto a Ciaculli - b4d4ppl3m3 : @BeJustMe @MAUMAU_1976 È un messaggio in codice dice che ha spedito i 10kg di droga ed è pronto a spedirne altri, i… -