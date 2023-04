Hashish, cocaina e migliaia di euro sequestrati: arrestati padre e figlio (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMilitari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno tratto in arresto 2 soggetti, padre e figlio, trovati in possesso all’interno della propria abitazione di residenza, in provincia di Caserta, di circa 2 chilogrammi di Hashish, 327 grammi di cocaina, un bilancino e varie attrezzature utili al confezionamento di stupefacente. L’operazione è stata condotta dai finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore, i quali, nel corso di un’attività infoinvestigativa, dopo aver sottoposto a controllo un autoveicolo, scoprivano che il conducente aveva a bordo 23.500 euro in contanti, tutte banconote di piccolo taglio, delle quali l’uomo non era in grado di giustificare il possesso. L’attività ispettiva veniva così estesa presso la residenza del soggetto, in Orta di Atella ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMilitari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno tratto in arresto 2 soggetti,, trovati in possesso all’interno della propria abitazione di residenza, in provincia di Caserta, di circa 2 chilogrammi di, 327 grammi di, un bilancino e varie attrezzature utili al confezionamento di stupefacente. L’operazione è stata condotta dai finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore, i quali, nel corso di un’attività infoinvestigativa, dopo aver sottoposto a controllo un autoveicolo, scoprivano che il conducente aveva a bordo 23.500in contanti, tutte banconote di piccolo taglio, delle quali l’uomo non era in grado di giustificare il possesso. L’attività ispettiva veniva così estesa presso la residenza del soggetto, in Orta di Atella ...

