Vai agli ultimi Twett sull'argomento... itsTods : Hamilton nella sua Alonzo era che ricorda i tempi andati perché quelli presenti.. - corsedimoto : FERNANDO LINGUA TAGLIENTE - Alonso risponde per le rime a Lewis Hamilton. 'Non si ricorda quando dominava lui, ha l… - F1ingenerale_ : Dopo Paddy Lowe, anche Alonso commenta le parole di Lewis Hamilton sul dominio Red Bull del 2023 -

Russell ha fatto meglio di lui, ma Lewisè molto soddisfatto del terzo tempo portato a casa nelle qualifiche del GP d'Australia. Il ... pole di Verstappen Lewis guarda in alto eil 2007 ......per un podio arrivato inaspettatamente Ci viene in mente la gioia degli uomini della Toro Rosso in Brasile nel 2019 per il risultato ottenuto da Gasly e quel ruota a ruota vinto contro, ...... ed ancora: Igor Astarloa, campione del mondo in linea nel 2003 ad, e Daniele Bennati, trionfatore di tre tappe al Giro d'Italia, due al Tour de France e attuale ct della nazionale di ...

Hamilton ricorda il 2007: "Spero possa essere una giornata fantastica come allora" Autosprint.it

L'inglese della Mercedes ricorda l'edizione 2007, quella del debutto, quando al via con una grande manovra all'esterno passò Alonso, il quale domani scatterà con lui in seconda fila ...Fernando Alonso, protagonista in questo inizio di stagione in Formula 1 con la sua Aston Martin, ha attaccato Hamilton: «Con un’auto normale si vede che ha dei punti deboli. Prima non gareggiava contr ...