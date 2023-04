GUIDA TV 1 APRILE 2023: AMICI DI MARIA DE FILIPPI, IL CANTANTE MASCHERATO, EDEN (Di sabato 1 aprile 2023) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.30 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco21.25 – Il CANTANTE MASCHERATO Talent conduce Milly Carlucci 00.50 – Ciao Maschio Talk Show 20.40 – Striscia la Notizia Tg Satirico21.30 – AMICI di MARIA De FILIPPI Talent conduce MARIA De FILIPPI 00.55 – Tg5 Speciale Rubrica Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica 21.20 – FBI (1°Tv) Serie Tv S5E7 22.10 – FBI International (1°Tv) Serie Tv S2E7 20.30 – NCIS Serie Tv 21.25 – Il Cacciatore di Giganti Film 23.40 – Dragon Trainer #2 Film Rai 3 Rete 4 20.20 – Le Parole Talk Show21.45 – Caccia all’Umo Docu-Film23.25 – Tg3 Mondo Rubrica 20.30 – ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 1 aprile 2023) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.30 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco21.25 – IlTalent conduce Milly Carlucci 00.50 – Ciao Maschio Talk Show 20.40 – Striscia la Notizia Tg Satirico21.30 –diDeTalent conduceDe00.55 – Tg5 Speciale Rubrica Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica 21.20 – FBI (1°Tv) Serie Tv S5E7 22.10 – FBI International (1°Tv) Serie Tv S2E7 20.30 – NCIS Serie Tv 21.25 – Il Cacciatore di Giganti Film 23.40 – Dragon Trainer #2 Film Rai 3 Rete 4 20.20 – Le Parole Talk Show21.45 – Caccia all’Umo Docu-Film23.25 – Tg3 Mondo Rubrica 20.30 – ...

