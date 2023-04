Gubbio-Vis Pesaro oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di sabato 1 aprile 2023) Gubbio-Vis Pesaro sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della trentacinquesima giornata del girone B di Serie C 2022/2023. Si scende in campo al Barbetti e la quinta sfida la quintultima, dunque obiettivo entrare nei playoff contro uscire dalla zona playout e tre punti pesantissimi in palio. Chi avrà la meglio? Appuntamento alle ore 17.30 di sabato 1 aprile, diretta tv all’interno di diretta Gol su Sky Sport 252, diretta streaming su Sky Go e in versione integrale su Eleven Sports, disponibile anche su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023)-Vissarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match della trentacinquesima giornata del girone B di. Si scende in campo al Barbetti e la quinta sfida la quintultima, dunque obiettivo entrare nei playoff contro uscire dalla zona playout e tre punti pesantissimi in palio. Chi avrà la meglio? Appuntamento alle ore 17.30 di sabato 1 aprile,tv all’interno diGol su Sky Sport 252,su Sky Go e in versione integrale su Eleven Sports, disponibile anche su Dazn. SportFace.

