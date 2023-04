Guasto a treno, stop circolazione sulla tratta della Circumvesuviana (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora problemi alle linee della Circumvesuviana. Come comunicato dall’Ente Autonomo Volturno, che gestisce tra le altre le linee vesuviane, a ”causa di un Guasto al treno delle ore 15:12 da Sorrento per Napoli, la circolazione ferroviaria è momentaneamente interrotta tra le stazioni di Pompei Scavi Villa dei Misteri e Torre Annunziata”. La prima conseguenza è stata quella che il convoglio partito da Napoli alle 15:54 e diretto a Sorrento è stato soppresso tra Torre Annunziata e Sorrento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora problemi alle linee. Come comunicato dall’Ente Autonomo Volturno, che gestisce tra le altre le linee vesuviane, a ”causa di unaldelle ore 15:12 da Sorrento per Napoli, laferroviaria è momentaneamente interrotta tra le stazioni di Pompei Scavi Villa dei Misteri e Torre Annunziata”. La prima conseguenza è stata quella che il convoglio partito da Napoli alle 15:54 e diretto a Sorrento è stato soppresso tra Torre Annunziata e Sorrento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

