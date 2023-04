(Di sabato 1 aprile 2023) La sfida di oggi tra Manchester City e Liverpool ha regalato emozioni intense. Salah ha portato in vantaggio gli ospiti ma il City ha presto ribaltato il risultato portando a casa 3 punti preziosi grazie alle reti di Alvarez, De Bruyne, Gundogan e Grealish. Una gioiaper i padroni di casa con Pepche non è riuscito a trattenersi dopo il gol del 4-1. Il tecnico portoghese ha esultato inche stava passando proprio davanti ae le immagini sono diventate presto virali. Amo quele grite el gol en la cara apic.twitter.com/6SLXwEiqP5 — Cristian Del Carril \()/ (@CrisDelCarril) April 1, 2023 L'articoloin ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioWeb : #Guardiola incontenibile L'esultanza in faccia a #Tsimikas è virale -

... come l'ha definita Sua Maestà. Per lo più si presenta al calcio d'inizio senza Kolo ... Kvara, slalome tiro a giro, deviato da Trapp. Subito dopo, gli uomini di Spalletti ...Qualcosa di mostruoso, sottolineato con una battuta da Pepal termine della partita del ... Letteralmente. I numeri di Haaland contro il Lipsia di Maro Rose Eccoli serviti: 63 ...... come l'ha definita Sua Maestà. Per lo più si presenta al calcio d'inizio senza Kolo ... Kvara, slalome tiro a giro, deviato da Trapp. Subito dopo, gli uomini di Spalletti ...

Guardiola incontenibile: esultanza in faccia a Tsimikas | VIDEO CalcioWeb

Con la tripletta segnata al Burnley, Erling Haaland è arrivato al dato mostruoso di 42 gol in 37 partite giocate ...