Guardiola gongola per il 4-1 al Liverpool | «Tra le migliori gare degli ultimi sette anni»

(Di sabato 1 aprile 2023) Pep, allenatore del Manchester City, ha parlato dopo il netto successo ottenuto contro ilAi microfoni di BT Sport, Pepha così analizzato il 4-1 del suo Manchester City al. LE PAROLE – «Dal primo minuto al 93esimo, è stata una prestazione perfetta. Da quando abbiamo concesso il gol, abbiamo disputato una grande gara. Ovviamente loro erano sempre pericolosi in transizione, ma abbiamo giocato davvero bene. Una delleprestazioni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Manchester City si è disfatto facilmente del Liverpool e il suo allenatore, ha parlato così a BT Sport del 4 - 1. 'Dal primo minuto al 93esimo, è stata una prestazione perfetta . Da quando abbiamo concesso il gol, abbiamo disputato una grande gara. Ovviamente loro erano sempre pericolosi in transizione, ma abbiamo giocato davvero bene.'