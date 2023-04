Gualtieri in Piazza di Spagna dopo imbrattamento Barcaccia: "Gesti sbagliati, ne risponderanno" (Di sabato 1 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 01 aprile 2023 "Gli ambientalisti, hanno compiuto un atto illegale, dannoso e sbagliatissimo è giusto che rispondano in base alla legge. Bisogna essere severi". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, arrivato alla Barcaccia, a Piazza di Spagna, dopo il blitz dei tre ambientalisti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di sabato 1 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 01 aprile 2023 "Gli ambientalisti, hanno compiuto un atto illegale, dannoso essimo è giusto che rispondano in base alla legge. Bisogna essere severi". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto, arrivato alla, adiil blitz dei tre ambientalisti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AgenziaVISTA : #Gualtieri in Piazza di Spagna dopo imbrattamento #Barcaccia da parte degli #ambientalisti: “Gesti sbagliati, ne ri… - Emiliano1980_ : Sto pensando a Gualtieri che scatta di qua e di là per tutta piazza di Spagna. Anche noi “meriteremmo” un Nardellaman #Barcaccia - Tellusfolio : Albano Laziale. In piazza contro il mega inceneritore di Gualtieri per la monnezza di Roma - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: [IT] Gualtieri scopiazza Sala e strizza l'occhio alla piazza Lgbt: 'Trascriverò i certificati con due mamme': O più sempli… - KevinPfaff1908 : @gualtierieurope Caro signor Gualtieri, so che lei è preoccupato per l'ordine pubblico per la partita AS Roma-Feyen… -