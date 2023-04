Griglia di partenza MotoGP, GP Argentina 2023: pole di Alex Marquez, Bezzecchi e Bagnaia in prima fila (Di sabato 1 aprile 2023) Calato il sipario sulle qualifiche del GP d’Argentina, secondo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Termas de Rio Hondo si è tenuto un time-attack decisamente appassionante e dal valore estremamente importante: stabilire la Griglia di partenza sia della Sprint Race, in programma quest’oggi alle 20.00 italiane, che della gara domenica prevista dalle 19.00. Francesco Bagnaia si è presentato al fine-settimana argentino, reduce dal doppio successo a Portimao (Portogallo): primo nella gara sprint e nella corsa classica. Pecco ha dimostrato le proprie qualità alla guida della Ducati, dando seguito a quanto avesse fatto vedere nel 2022, stagione valsa il titolo iridato. Una Rossa che non potrà contare sull’apporto di Enea Bastianini, assente a causa dell’infortunio alla scapola ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Calato il sipario sulle qualifiche del GP d’, secondo round del Mondialedi. Sulla pista di Termas de Rio Hondo si è tenuto un time-attack decisamente appassionante e dal valore estremamente importante: stabilire ladisia della Sprint Race, in programma quest’oggi alle 20.00 italiane, che della gara domenica prevista dalle 19.00. Francescosi è presentato al fine-settimana argentino, reduce dal doppio successo a Portimao (Portogallo): primo nella gara sprint e nella corsa classica. Pecco ha dimostrato le proprie qualità alla guida della Ducati, dando seguito a quanto avesse fatto vedere nel 2022, stagione valsa il titolo iridato. Una Rossa che non potrà contare sull’apporto di Enea Bastianini, assente a causa dell’infortunio alla scapola ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sport_Fair : La griglia di partenza all'#ArgentinaGP di #MotoGP: tre italiani nelle prime quattro posizioni - sportface2016 : #MotoGP, griglia di partenza #ArgentinaGP 2023: risultati e classifica qualifiche, Alex #Marquez in pole - FormulaPassion : In Argentina è pole di Alex Marquez! Lo spagnolo precede Bezzecchi e Bagnaia per una prima fila tutta Ducati. Ottim… - NascarLiveITA : Cancellate anche libere e qualifiche della Cup Series. A fra poco con la griglia di partenza per domani #NascarIT - RisparmioG : Gran Premio d’Australia 2023 di Formula 1, griglia di partenza e dove vedere la gara -