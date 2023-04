“Grande rischio”. Gli 007 italiani e il terrore per gli effetti dell'intelligenza artificiale (Di sabato 1 aprile 2023) Prime importanti grane per ChatGpt, il software che sfrutta l'intelligenza artificiale per fornire risposte alle domande degli utenti che lo utilizzano. Dopo le parole di Elon Musk e altri big del mondo della tecnologia che ne hanno chiesto uno stop per preparare al meglio la sicurezza dell'IA, ieri è arrivato lo stop all'utilizzo in Italia del software, fermato dal Garante per la Privacy, che ha aperto un'istruttoria su OpenAi. La società che gestisce e sviluppa la piattaforma è entrata nel mirino delle autorità per via della creazione di un database senza regole e perché non c'è alcuna tutela sulla raccolta dei dati personali. Ma Repubblica riferisce di un altro problema emerso nelle ultime ore dopo la scelta del Garante. I servizi segreti seguono da tempo il dossier e sul ... Leggi su iltempo (Di sabato 1 aprile 2023) Prime importanti grane per ChatGpt, il software che sfrutta l'per fornire risposte alle domande degli utenti che lo utilizzano. Dopo le parole di Elon Musk e altri big del mondoa tecnologia che ne hanno chiesto uno stop per preparare al meglio la sicurezza'IA, ieri è arrivato lo stop all'utilizzo in Italia del software, fermato dal Garante per la Privacy, che ha aperto un'istruttoria su OpenAi. La società che gestisce e sviluppa la piattaforma è entrata nel mirinoe autorità per viaa creazione di un database senza regole e perché non c'è alcuna tutela sulla raccolta dei dati personali. Ma Repubblica riferisce di un altro problema emerso nelle ultime ore dopo la scelta del Garante. I servizi segreti seguono da tempo il dossier e sul ...

