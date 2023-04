Grande Fiorentina: vince a San Siro (0-1) con gol di Bonaventura. Terracciano & c. fermano Lukaku, Lautaro e Dzeko. Pagelle (Di sabato 1 aprile 2023) Ha avuto raghione vincenzo Italiano, il quale aveva promesso che la striscia di vittorie della Fiorentina si sarebbe allungata a San Siro. Dove i viola hanno compiuto l'mpresa di battere un'Inter assatanata, mai doma, ma alla fine giustamente sconfitta. Il gol decisivo è di Jack Bonaventura. Ma è determinante un salvataggio sulla linea di Ranieri, entrato a metà ripresa. Freddo e lucido. Bravissimo. E naturalmente bisogna venerare San Pietro Terracciano: almeno quattro paratone hanno messo al sicuro una vittoria viola che sarebbe sembrata fantascienza fino a due mesi fa Leggi su firenzepost (Di sabato 1 aprile 2023) Ha avuto raghionenzo Italiano, il quale aveva promesso che la striscia di vittorie dellasi sarebbe allungata a San. Dove i viola hanno compiuto l'mpresa di battere un'Inter assatanata, mai doma, ma alla fine giustamente sconfitta. Il gol decisivo è di Jack. Ma è determinante un salvataggio sulla linea di Ranieri, entrato a metà ripresa. Freddo e lucido. Bravissimo. E naturalmente bisogna venerare San Pietro: almeno quattro paratone hanno messo al sicuro una vittoria viola che sarebbe sembrata fantascienza fino a due mesi fa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Peghy75 : RT @MatteoDovellini: Con carattere, maturità, compattezza. La #Fiorentina vince a San Siro, infila la quinta vittoria consecutiva in campio… - Moixus1970 : RT @CorSport: 'Sono fortunato perché questa è la Scala del calcio, lo stadio più bello in assoluto. Il gol mi mancava e segnarne uno come q… - bladistic : Una grande Inter con uno strepitoso #Lukaku e la saracinesca #Onana batte la Fiorentina. Zang pronto a rinnovare i… - ChiaraRommi : RT @PassioneFiorent: ??Grande festa al fischio finale della Fiorentina a San Siro?? #InterFiorentina - John_Johnson95 : Terracciano non è un buon portiere via i capiscers di twitter... mamma mia quel fegato vi deve esplodere! Forza grande Fiorentina! -