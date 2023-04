Graduatoria interna di istituto, esclusi docenti con disabilità. Domanda trasferimento per comune di residenza? (Di sabato 1 aprile 2023) No, il docente con disabilità personale va escluso dalla Graduatoria interna di istituto senza obbligo alcuno di presentazione della Domanda di trasferimento per il comune di residenza. Cosa prevede il CCNI. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 1 aprile 2023) No, il docente conpersonale va escluso dalladisenza obbligo alcuno di presentazione delladiper ildi. Cosa prevede il CCNI. L'articolo .

