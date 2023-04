GP Australia | Perez | uscita di pista clamorosa in Q1 Finisce nella ghiaia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stefaniademasii : RT @mult1formula: Super Max, delusione Ferrari e il ritorno della Mercedes. Cos’è successo durante le qualifiche di Melbourne? Ce lo racco… - CircusFuno : F1 2023, Gp Australia: Perez nella ghiaia in Q1 e qualifiche finite [ VIDEO ] - QdSit : F1: GP d’Australia, Verstappen conquista la pole, Perez fuori in Q1 - FTraiettoria : Nessuno riesce a fermare Max Verstappen nel sabato di Melbourne: è pole del #1! Bene le Mercedes, mentre nel giorno… - gponedotcom : Max è perfetto e riesce a battere Russell e Hamilton, poi Alonso che relega Sainz in terza fila davanti a Stroll e… -

Fuoripista per Sergiocon la Red Bull nel Q1 delle qualifiche del GP. Il messicano partirà in ultima posizione: guarda il ...lamentava un bilanciamento imperfetto della sua RB19, ma forse il nervosismo ha preso il sopravvento. Come al solito convincente la Aston Martin - Mercedes. Fernando Alonso si è piazzato ...Sydney, 1 apr. - - Sarà di nuovo Max Verstappen su Red Bull a partire in pole position nel Gran Premio d'di Formula 1 mentre il suo compagno di squadra Sergioè finito nella ghiaia nella prima parte della sessione di qualifiche di oggi e domenica partirà in ultima posizione. Verstappen si ...

Clamoroso Red Bull, Perez out in qualifica: partirà ultimo in Australia Tuttosport

E' stata una qualifica tiratissima quella di Melbourne, ma alla bandiera a scacchi del Q3 a prevalere è stata nuovamente una Red Bull-Honda. Precisamente, quella di Max Verstappen che ...Bottas (Fin/Alfa Romeo)-Perez (Mes/Red Bull) gp australia, la tv La gara scatterà alle 7 italiane: diretta su Sky Sport F1 e in streaming su Now; differita in chiaro sul digitale terrestre alle 15 su ...