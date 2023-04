Gp Argentina: pole di Alex Marquez, terzo tempo Bagnaia (Di sabato 1 aprile 2023) E' di Alex Marquez la pole position del gp di Argentina, seconda prova del Mondiale MotoGp 2023. Il pilota del team Ducati Gresini, con il tempo 1'43''881, ha preceduto Marco Bezzecchi (Ducati VR46) e ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 aprile 2023) E' dilaposition del gp di, seconda prova del Mondiale MotoGp 2023. Il pilota del team Ducati Gresini, con il1'43''881, ha preceduto Marco Bezzecchi (Ducati VR46) e ...

