Gp Argentina | Marquez in pole e Bagnaia in prima fila

(Di sabato 1 aprile 2023)position di Alexa Termas de Rio Hondo in 1:43.881, al termine di una qualifica condizionata da una pistabagnata e poi via via più asciutta col passare dei minuti. In...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : MotoGp Argentina, Alex Marquez in pole davanti a Bezzecchi e Bagnaia - News24_it : MotoGp Argentina, Alex Marquez in pole davanti a Bezzecchi e Bagnaia - FormulaPassion : Le parole di Alex Marquez, Marco Bezzecchi e 'Pecco' Bagnaia dopo le qualifiche di Termas de Rio Hondo #MotoGP… - rwaspodo : RT @tempodotco: Alex Marquez Raih Pole Position di MotoGP Argentina, Bagnaia P3 - tempodotco : Alex Marquez Raih Pole Position di MotoGP Argentina, Bagnaia P3 -

Pole position di Alexa Termas de Rio Hondo in 1:43.881, al termine di una qualifica condizionata da una pista prima bagnata e poi via via più asciutta col passare dei minuti. In prima fila anche Bezzecchi (Mooney) ...Alexcon la Ducati del Team Gresini ha conquistato la prima pole della carriera nel Gran Premio d'2023, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo partirà quindi davanti a ...Alexè stato il grande protagonista delle qualifiche del GP: non solo per la pole position, ma anche per la caduta finale nel tentativo di battere il suo crono. Il pilota spagnolo del ...

MotoGP Argentina: Alex Marquez in pole position, 3° Bagnaia - Sportmediaset Sport Mediaset

Roma, 1 apr. (askanews) - Pole position di Alex Marquez a Termas de Rio Hondo in 1:43.881, al termine di una qualifica condizionata da una ...In Argentina, Alex Marquez conquista la sua prima pole in MotoGP. In prima fila anche Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia ...