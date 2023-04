Gp Argentina | Bagnaia il più veloce nelle libere 3

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: MotoGP, Argentina: Bagnaia è il più veloce nelle terze prove libere - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MotoGP, Argentina: Bagnaia è il più veloce nelle terze prove libere - RaiSport : MotoGP, Bagnaia favorito per il Gran Premio d’Argentina. Oggi griglia e Sprint rece. Segui la cronaca testuale su… - RaiNews : MotoGP, Bagnaia favorito per il Gran Premio d’Argentina. Oggi griglia e Sprint rece. Segui la cronaca testuale su… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MotoGP, Argentina: Bagnaia è il più veloce nelle terze prove libere -

Francescoè stato il più veloce nelle terze libere del gp di. Il pilota della Ducati, vincitore della gara d'esordio della Motogp a Portimao, ha chiuso in 1:41.029 davanti a Marco Bezzecchi (+...I risultati e la classifica della MotoGP al termine delle Prove Libere 3 del GP di2023 : Peccocomanda la graduatoria grazie al tempo di 1:41.029, utile a staccare il connazionale Marco Bezzecchi ed il pilota della Honda Alex Rins rispettivamente di 35 e 112 ...Dopo la pioggia caduta nella notte, ha ripreso a piovere proprio all'inizio delle FP3, conmiglior tempo in 1:41.029. Gara sprint alle 20 Carlo Pernat , manager di Bastianini, intervistato da ...

Aleix Espargaró primo dopo le libere del Gp Argentina di MotoGP: Bagnaia chiude al sesto posto Sport Fanpage

Francesco Bagnaia è stato il più veloce nelle terze libere del gp di Argentina. Il pilota della Ducati, vincitore della gara d'esordio della Motogp a Portimao, ha chiuso in 1:41.029 davanti a Marco Be ...La MotoGP è pronta per il secondo appuntamento della stagione: si sono concluse anche le FP3, adesso grande attesa per le qualifiche ...