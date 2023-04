Governo: televoto Ambrosetti, maggioranza promuove Meloni, Pil atteso in crescita (Di sabato 1 aprile 2023) Cernobbio (Como), 1 apr. (Adnkronos) - Alla domanda sull'andamento del Pil italiano nel 2023, il 42,9% ha risposto che prevede una "crescita tra l'1 e il 2%"; il 40% prevede una crescita tra lo "zero e l'1%"; e il 14,3% pensa che potrebbe crescere "oltre il 2%". E' uno dei risultati dell'ultimo televoto dei rappresentanti della business community presenti alla 34esima edizione del workshop 'Lo Scenario dell'Economia e della Finanza' organizzato da The European House - Ambrosetti. Nella valutazione dello strumento Pnrr ad oggi, la maggioranza della platea (il 63%) pensa che sia "un passo nella giusta direzione, ma perfettibile" e per il 17,3% la valutazione è "positiva". Nella valutazione dell'operato del Governo, il 52,4% si esprime "positivamente, ma potrebbe fare di più", e il 19,1% ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Cernobbio (Como), 1 apr. (Adnkronos) - Alla domanda sull'andamento del Pil italiano nel 2023, il 42,9% ha risposto che prevede una "tra l'1 e il 2%"; il 40% prevede unatra lo "zero e l'1%"; e il 14,3% pensa che potrebbe crescere "oltre il 2%". E' uno dei risultati dell'ultimodei rappresentanti della business community presenti alla 34esima edizione del workshop 'Lo Scenario dell'Economia e della Finanza' organizzato da The European House -. Nella valutazione dello strumento Pnrr ad oggi, ladella platea (il 63%) pensa che sia "un passo nella giusta direzione, ma perfettibile" e per il 17,3% la valutazione è "positiva". Nella valutazione dell'operato del, il 52,4% si esprime "positivamente, ma potrebbe fare di più", e il 19,1% ...

