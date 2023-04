Governo | De Micheli | ' non ha politica industriale per transizione ambientale'

(Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "La critica ai bonus e ai crediti fiscali è solo una scusa del, che in realtà non è in grado di proporre provvedimenti per la crescita e per accompagnare il sistema produttivo nell'indispensabile". Così la parlamentare del Partito Democratico Paola De, che replica all'intervista del Ministro dell'Economia Giorgetti. "Continuare ad additare il superbonus e le altre azioni di sostegno fiscale alle imprese e alle famiglie italiane come la causa dei problemi della nostra economia - continua - è la dimostrazione che almancano completamente una strategia per la crescita e politiche industriali orientate ad uno sviluppo socialmente ed ecologicamente sostenibile. Questo è il punto sul quale l'esecutivo non sa davvero cosa fare".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... carenuolcher : @jacopone2 @DeShindig Il governo Conte I è fuori classifica. Il Conte II lo ritengo meno peggio (nonostante gli all… - FeliceArnaldo1 : @2002MMAD0691 La De Micheli? 1u3lla che nel governo Monti, in una trasmissione TV disse che si era fatto il mutuo p… - OttoPasquale : @StaseraItalia @paola_demicheli cara palombella la de micheli dice un sacco di stronzate come d'altronde gli ospiti… -

L'interlocuzione con ilcontinua - ha aggiunto " su questo e anche per il potenziamento ... I responsabili del procedimento e del progetto Anas, ingegnere architetto Colazza, hanno ......è stato presentato ufficialmente in Regione dopo l'accordo con Anas e il via libera dal... I responsabili del procedimento e del progetto Anas, ingegnere architetto Colazza, hanno messo ...L'interlocuzione con ilcontinua - ha aggiunto " su questo e anche per il potenziamento ... I responsabili del procedimento e del progetto Anas, ingegnere architetto Colazza, hanno ...

Governo: De Micheli, 'non ha politica industriale per transizione ... Civonline

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “La critica ai bonus e ai crediti fiscali è solo una scusa del Governo, che in realtà non è in grado di proporre provvedimenti per la crescita e per accompagnare il sistema ...Un percorso di circa sette chilometri a quattro corsie, di cui 2,242 chilometri in galleria, in prevalenza naturale, progettato in modo da garantire una riduzione del consumo del suolo e che ha nel pa ...