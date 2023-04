Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BertaIsla : RT @DomaniGiornale: Carlo De Benedetti a #TempiRadicali: 'Non stiamo correndo un serio pericolo di fascismo. Il pericolo serio è la compete… - amerigormea : RT @Adnkronos: Governo, De Benedetti: 'Meloni dimostra demenza' . #Adnkronos - Mimmo_Gaudioso : RT @DomaniGiornale: 'Si scrive governo Meloni, si legge governo Descalzi. Siamo lontanissimi da qualsiasi anche minima sensibilità ecologic… - Adnkronos : Governo, De Benedetti: 'Meloni dimostra demenza' . #Adnkronos - marioricciard18 : RT @DomaniGiornale: 'Si scrive governo Meloni, si legge governo Descalzi. Siamo lontanissimi da qualsiasi anche minima sensibilità ecologic… -

Meloni "non ha ottenuto nulla", ha affermato De, criticando anche la "baracconata" del mettersi ai comandi di un caccia nel corso della festa per i 100 anni dell'Aeronautica militare. "Un ...Per Carlo Deogni occasione è buona per attaccare ile il premier Giorgia Meloni . Impegnatissimo per la promozione del suo ultimo libro, l'ingegnere ha spesso sfruttato interviste e interventi ...Dall'altra parte Dedice che 'questo è solo nominalmente ilMeloni, in realtà è ilDescalzi', ad dell'Eni. 'Chi prende le decisioni fondamentali su temi ecologici è l'Eni' ...

Governo, De Benedetti: "Meloni dimostra demenza" Adnkronos

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - 'Giorgia Meloni dimostra demenza, perché è contro l'interesse suo e del nostro Paese'. Lo ha detto l'editore di ...L'ingegnere continua la sua crociata contro il primo ministro e i toni sono di disprezzo: "Questi sono incompetenti e ignoranti". Gasparri in tackle: "Corra da un buon medico" ...