Google, il pubblico presto testerà l'AI generativa in Gmail e Docs (Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroid Due settimane fa, Google ha fornito una panoramica delle funzionalità di intelligenza artificiale generativa in arrivo nelle app di Workspace e ora sta iniziando i test pubblici in Gmail e Docs. Google: le nuove funzioni in arrivo Il programma di test coinvolge gli utenti consumer, aziendali e della scuola (maggiorenni). Questo "piccolo gruppo", invitato a partecipare da Google, deve iscriversi e aderire, con la possibilità di lasciare il programma in qualsiasi momento. In Gmail, si può utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per creare bozze di tutto, dagli inviti di compleanno alle lettere di presentazione per il lavoro. Gli utenti possono anche far elaborare da Google ciò che hanno scritto per renderlo più ...

