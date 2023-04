Google Bard, volano gravi accuse sull’intelligenza artificiale (Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroid Il debutto di Bard di Google non è stato esattamente impressionante e The Information riporta che l’azienda è talmente interessata a cambiare le sorti dei suoi chatbot AI che sta coinvolgendo la divisione DeepMind per aiutare il team Google Brain a battere OpenAI con una nuova iniziativa chiamata Gemini. Google Bard: il piano malvagio Il rapporto di The Information contiene l’affermazione potenzialmente sconcertante che Google avrebbe addestrato Bard utilizzando dati provenienti da ChatGPT di OpenAI, prelevati da un sito chiamato ShareGPT. Un ex ricercatore di intelligenza artificiale di Google avrebbe infatti denunciato l’utilizzo di tali dati, secondo la pubblicazione. Google ovviamente nega di aver ... Leggi su tecnoandroid (Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroid Il debutto didinon è stato esattamente impressionante e The Information riporta che l’azienda è talmente interessata a cambiare le sorti dei suoi chatbot AI che sta coinvolgendo la divisione DeepMind per aiutare il teamBrain a battere OpenAI con una nuova iniziativa chiamata Gemini.: il piano malvagio Il rapporto di The Information contiene l’affermazione potenzialmente sconcertante cheavrebbe addestratoutilizzando dati provenienti da ChatGPT di OpenAI, prelevati da un sito chiamato ShareGPT. Un ex ricercatore di intelligenzadiavrebbe infatti denunciato l’utilizzo di tali dati, secondo la pubblicazione.ovviamente nega di aver ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Google Bard, volano gravi accuse sull'intelligenza artificiale - - infoitscienza : 'Hey Google, addio!', confermata la possibile fusione tra Assistant e Bard - carlotorniai : @prevenzione @GPDP_IT @OpenAI Tutto giusto: ma perché il garante non blocca pure Google Bard - tanto per citarne un… - carlotorniai : @javabird Per lo stesso motivo andrebbe bloccato ogni servizio - Google Bard solo per dirne uno- che utilizza model… - fluperi : Il futuro di Bard è più importante del presente di Assistente Google. La società mescola le carte (e gli ingegneri) -