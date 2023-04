Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : '#Golf in piazza': che entusiasmo a Bergamo con Costantino Rocca - Agenparl : “Golf in Piazza”, a Bergamo grande show con Costantino Rocca e la Ryder Cup - - FederGolf : ?? Le impressioni di Lara Magoni Sottosegretario Sport e Giovani Regione Lombardia, oggi a Bergamo per l'evento Golf… - FederGolf : ?? Le parole di Stefano Locatelli, vicepresidente ANCI, oggi a Bergamo per l'evento Golf in Piazza @MTurismoItalia… - FederGolf : Marco Florioli posa con la #RyderCup ?? Campione del mondo Amateur a squadre 2022 insieme a Filippo #Celli e Pietro… -

Entusiasmo, passione e divertimento verso la Ryder Cup. A Bergamo, 3.000 persone hanno riempito il Sentierone, cuore della città, per 'Golf in Piazza' che domani, domenica 2 aprile, si trasferirà a Brescia. Il primo 'round' del secondo evento della Road to Rome 2023 a Bergamo ha regalato spettacolo. Dopo il successo di Roma e Milano, torna 'Golf in Piazza' organizzato dalla Federgolf in vista della Ryder Cup in programma a Roma dal 29 settembre al 1° ottobre di quest'anno. Questa volta tocca a Bergamo e Brescia, capitali italiana della cultura.

Torna “Golf in piazza”: appuntamento a Bergamo e Brescia La Gazzetta dello Sport

Veteran Italian golfer Costantino Rocca, who came second in the British Masters in 1995, put on a great show in Bergamo Saturday along with 3,000 other enthusiasts in the second event on the Road to R ...Grandi e piccini sono accorsi in centro città: esibita anche la prestigiosa coppa. Costantino Rocca: "Orgoglioso di questa giornata" ...