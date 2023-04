Gli studenti del Taramelli-Foscolo contestano l’invito a Valditara e il ministro rinvia “per motivi di salute” (Di sabato 1 aprile 2023) Al liceo Taramelli-Foscolo di Pavia era tutto pronto per accogliere Giuseppe Valditara. Il ministro dell’Istruzione e del Merito sarebbe dovuto arrivare nella mattinata del primo aprile all’istituto superiore per inaugurare il nuovo auditorium, su invito della dirigente scolastica Silvana Fossati. Quando gli studenti hanno ricevuto la circolare che annunciava la venuta del leghista, hanno scelto di ribellarsi. Al comitato di benvenuto organizzato dalla preside hanno programmato di affiancare una protesta fatta di striscioni, slogan e di un presidio fuori dal liceo. Alla fine Valditara ha annullato la visita, sembra per motivi di salute. Tutto rimandato all’8 maggio, tranne la mobilitazione dei ragazzi del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Al liceodi Pavia era tutto pronto per accogliere Giuseppe. Ildell’Istruzione e del Merito sarebbe dovuto arrivare nella mattinata del primo aprile all’istituto superiore per inaugurare il nuovo auditorium, su invito della dirigente scolastica Silvana Fossati. Quando glihanno ricevuto la circolare che annunciava la venuta del leghista, hanno scelto di ribellarsi. Al comitato di benvenuto organizzato dalla preside hanno programmato di affiancare una protesta fatta di striscioni, slogan e di un presidio fuori dal liceo. Alla fineha annullato la visita, sembra perdi. Tutto rimandato all’8 maggio, tranne la mobilitazione dei ragazzi del ...

