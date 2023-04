"Gli eco-idioti colpiscono ancora". La Barcaccia si tinge di nero, caos a Roma (Di sabato 1 aprile 2023) Risveglio insolito a Roma, con la fontana della Barcaccia, in Piazza di Spagna, riempita di vernice nera. Autori, ancora, gli attivisti di Ultima generazione - in tre sono stati identificati dalle forze dell'ordine - che hanno spiegato di aver utilizzato un liquido a base di carbone vegetale. "Se vedere quest'acqua nera vi sconvolge è perché, come noi, riconoscete quanto sia prezioso quello che stiamo perdendo - dicono in una nota - Tutti i rapporti ufficiali, anche quelli di fonte governativa, denunciano che le politiche dei governi sono insufficienti per contenere il surriscaldamento globale entro 1,5°C e ci stanno invece conducendo dritti verso un catastrofico aumento di almeno 2.5°C. C'è un solo modo per frenare questa corsa verso il suicidio collettivo: interrompere le emissioni legate ai combustibili fossili. Con questa azione ... Leggi su iltempo (Di sabato 1 aprile 2023) Risveglio insolito a, con la fontana della, in Piazza di Spagna, riempita di vernice nera. Autori,, gli attivisti di Ultima generazione - in tre sono stati identificati dalle forze dell'ordine - che hanno spiegato di aver utilizzato un liquido a base di carbone vegetale. "Se vedere quest'acqua nera vi sconvolge è perché, come noi, riconoscete quanto sia prezioso quello che stiamo perdendo - dicono in una nota - Tutti i rapporti ufficiali, anche quelli di fonte governativa, denunciano che le politiche dei governi sono insufficienti per contenere il surriscaldamento globale entro 1,5°C e ci stanno invece conducendo dritti verso un catastrofico aumento di almeno 2.5°C. C'è un solo modo per frenare questa corsa verso il suicidio collettivo: interrompere le emissioni legate ai combustibili fossili. Con questa azione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giubileif : Gli eco cretini di Ultima Generazione colpiscono ancora gettando vernice nera nella Barcaccia del Bernini in Piazza… - SusannaCeccardi : Ha fatto bene Nardella a prendersela con gli eco vandali, ma visto che I giornalisti lo sapevano con almeno 2 ore d… - TheRealMaxTroni : RT @giubileif: Gli eco cretini di Ultima Generazione colpiscono ancora gettando vernice nera nella Barcaccia del Bernini in Piazza di Spagn… - SoniaLaVera : RT @Frances20665381: Sunak in UK usa la mano forte contro gli eco imbrattatori, da noi i poliziotti hanno paura a toccarli; mi chiedo a cos… - JeanGab63523069 : RT @Frances20665381: Sunak in UK usa la mano forte contro gli eco imbrattatori, da noi i poliziotti hanno paura a toccarli; mi chiedo a cos… -