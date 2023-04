Gli ambientalisti di sinistra sfregiano la Barcaccia | vernice nera nella fontana del Bernini | VIDEO

(Di sabato 1 aprile 2023) La lotta per l'emergenza climatica degli attivisti di “Ultima Gezione” non si arresta. Questa volta il blitz degli, che rientra nell'ambito della campagna “Non paghiamo il fossile”, colpisce uno dei monumenti più iconici della Capitale. A mezzogiorno Roma resta con il fiato sospeso: tre ragazzi, con tanto di striscione e slogan, gettano un liquido nero nell'acqua delladella. Si tratta di carbone vegetale. Tra le urla e lo stupore dei passanti, intervengono i carabinieri. Fermati gli autori del misfatto. “L'Italia è distrutta dalla crisi climatica ed ecologica. Compiamo azioni di disobbedienza civile nonviolenta per ottenere misure di contrasto al collasso ecoclimatico a cui stiamo andando incontro a causa delle troppe emissioni”: così gli attivisti di “Ultima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Perquisite le abitazioni degli attivisti ambientalisti di @UltimaGenerazi1. Davvero si pensa che la risposta alle l… - robby671 : RT @ReggioViva: Dopo Milano e Firenze i vandali ambientalisti colpiscono anche Roma,versando vernice nella fontana della #Barcaccia del Ber… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Blitz di tre attivisti di Ultima Generazione in piazza di Spagna a Roma. Gli ambientalisti hanno versato del liquido nero… - massimo0123456 : RT @tempoweb: #Roma, gli ambientalisti colpiscono a piazza di Spagna: vernice nera nella fontana della #Barcaccia - GUARDA #ambiente #clima… - cogitosergiosum : @CriticaScient @ultimoranet lei pensa veramente che gli attivisti ambientalisti odino l’arte? -

L'attacco degli: "La sinistra ha ignorato le nostre richieste" Ehanno quindi messo in piedi una curiosa rimostranza: sono apparse infatti due lapidi sulle quali si ..."Con queste azioni vogliamo rendere evidente che continuare a investire in sussidi dannosi per l'ambiente è una condanna a morte", spiegano. Il nostro governo continua a investire i ...di Ultima Generazione colpiscono ancora e questa volta lo fanno a Roma. La fontana della Barcaccia , in piazza di Spagna, è stata riempita di liquido nero nella mattinata di sabato 1 ...

Ora anche gli ambientalisti "scaricano" la sinistra ilGiornale.it

La lotta per l’emergenza climatica degli attivisti di “Ultima Generazione” non si arresta. Questa volta il blitz degli ..."Un patrimonio straordinario di biodiversità miracolosamente scampato a decenni di sfruttamento selvaggio della costa romagnola che rischia di sparire per sempre" ...