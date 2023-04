Giulia Salemi, speciale festa per i 30 anni: tutti i cantanti ospiti (Di sabato 1 aprile 2023) L’influencer Giulia Salemi compie 30 anni e per l’occasione ha festeggiato invitando tanti grandi artisti in un party a tema La incantevole Giulia Salemi ha spento 30 candeline e per l’occasione ha deciso di organizzare una grande festa. Mentre lunedì l’influencer e due volte ex gieffina concluderà il suo percorso da madrina dei social al GF Vip, nelle scorse ore ha deciso di darsi da fare e mettere in piedi una grande festa a fortissime tinte musicali. Diversi gli ospiti musicali che la Salemi si è assicurata nel programma e tra questi tanti cantautori popolari a inizio anni 2000 e fine anni ’90, in un party a tema Festivalbar. Uno di questo è stato Paolo Meneguzzi, amatissimo nei primi ... Leggi su 361magazine (Di sabato 1 aprile 2023) L’influencercompie 30e per l’occasione ha festeggiato invitando tanti grandi artisti in un party a tema La incantevoleha spento 30 candeline e per l’occasione ha deciso di organizzare una grande. Mentre lunedì l’influencer e due volte ex gieffina concluderà il suo percorso da madrina dei social al GF Vip, nelle scorse ore ha deciso di darsi da fare e mettere in piedi una grandea fortissime tinte musicali. Diversi glimusicali che lasi è assicurata nel programma e tra questi tanti cantautori popolari a inizio2000 e fine’90, in un party a tema Festivalbar. Uno di questo è stato Paolo Meneguzzi, amatissimo nei primi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioR101 : Giulia Salemi saluta gli ascoltatori di R101?? Non è un addio ma un arrivederci ???? Giulia grazie di cuore??… - GrandeFratello : È tempo di Semifinale nella Casa di #GFVIP e non vediamo l'ora commentarla stasera con i nostri ospiti: Orietta Ber… - fanpage : “Anche se sono apparentemente felice, resto una ragazza tormentata”, racconta #GiuliaSalemi in un’intervista a cuo… - Mariolino_22 : RT @Boomerissima: GIULIA SALEMI IN TV CON PAOLO BONOLIS ?? Giulia, regina del #GFvip, sarà caposquadra di una delle due fazioni alla prima… - Novella_2000 : Giulia Salemi, al suo party di 30 anni tanti ospiti musicali: dai Gemelli Diversi ai Finley (VIDEO) -