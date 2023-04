Gite scolastiche, nel 2023 sono brevi, low cost e con mete alternative (Di sabato 1 aprile 2023) È arrivata la primavera, periodo che per tradizione viene scelto per le Gite scolastiche grazie anche alle temperature più miti. Ora che le restrizioni per la pandemia sono ormai accantonate, gli studenti di tutte le classi hanno la possibilità di trascorrere parte del loro tempo al di fuori dell’aula e di sfruttare quest’occasione anche per approfondire le proprie conoscenze seppure in modo diverso. Anche questo aspetto, però, finirà per essere condizionato dalla situazione economica difficile che stanno vivendo molte famiglie e porterà diversi bambini e ragazzi a dover rinunciare: “Dopo anni di restrizioni può tornare un grande classico studentesco: il viaggio di istruzione, più comunemente definito come gita scolastica – sono le parole di Daniele Grassucci, direttore di Skuola.net – Tuttavia per molti resterà un ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 1 aprile 2023) È arrivata la primavera, periodo che per tradizione viene scelto per legrazie anche alle temperature più miti. Ora che le restrizioni per la pandemiaormai accantonate, gli studenti di tutte le classi hanno la possibilità di trascorrere parte del loro tempo al di fuori dell’aula e di sfruttare quest’occasione anche per approfondire le proprie conoscenze seppure in modo diverso. Anche questo aspetto, però, finirà per essere condizionato dalla situazione economica difficile che stanno vivendo molte famiglie e porterà diversi bambini e ragazzi a dover rinunciare: “Dopo anni di restrizioni può tornare un grande classico studentesco: il viaggio di istruzione, più comunemente definito come gita scolastica –le parole di Daniele Grassucci, direttore di Skuola.net – Tuttavia per molti resterà un ...

