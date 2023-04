Giro delle Fiandre 2023, Wout Van Aert: “La Ronde è sempre emozionante, nei miei desideri assieme alla Roubaix” (Di sabato 1 aprile 2023) Wout Van Aert si presenta al Giro delle Fiandre come uno dei favoriti assoluti. In una delle classiche più amate del ciclismo internazionale, l’uomo della Jumbo-Visma vuole un successo di grido che gli manca ancora in questa stagione e che merita per la sua costanza di rendimento. E un successo in casa, sfuggito nel 2020 battuto solo da Mathieu van der Poel. “Mi sento bene – afferma Van Aert in conferenza stampa – Mi sono ripreso da due gare assai difficili, tutto è andato fortunatamente secondo i piani. Il Fiandre è sempre emozionante, durante la ricognizione ci sono già i sostenitori. Questa è una gara speciale come la Parigi-Roubaix. L’obiettivo della squadra è di vincere una, se non entrambe le ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023)Vansi presenta alcome uno dei favoriti assoluti. In unaclassiche più amate del ciclismo internazionale, l’uomo della Jumbo-Visma vuole un successo di grido che gli manca ancora in questa stagione e che merita per la sua costanza di rendimento. E un successo in casa, sfuggito nel 2020 battuto solo da Mathieu van der Poel. “Mi sento bene – afferma Vanin conferenza stampa – Mi sono ripreso da due gare assai difficili, tutto è andato fortunatamente secondo i piani. Il, durante la ricognizione ci sono già i sostenitori. Questa è una gara speciale come la Parigi-. L’obiettivo della squadra è di vincere una, se non entrambe le ...

