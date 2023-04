Giro delle Fiandre 2023, Tom Pidcock: “Van Aert, Van der Poel e Poga?ar favoriti, ma magari vinco io” (Di sabato 1 aprile 2023) La seconda Classica Monumento della stagione è ormai alle porte e, dopo lo spettacolo regalato dalla Milano-Sanremo, l’attesa per il Giro delle Fiandre è alle stelle. Uno dei grandi interpreti delle due ruote che non aveva potuto partecipare alla “Classicissima di Primavera” è Thomas Pidcock, fermato da una caduta nella Tirreno-Adriatico. Il britannico sarà invece della partita domani e partirà tra i candidati ad un risultato di prestigio. Queste le parole del recente vincitore della Strade Bianche, come riportate da CyclingNews: “Chi vincerà il Fiandre? Non lo so… magari io? – ha detto ridendo Pidcock – alla Dwars door Vlaanderen di mercoledì le mie gambe non erano malaccio, ma non ero neanche brillantissimo. Ho mancato di poco le posizioni più ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) La seconda Classica Monumento della stagione è ormai alle porte e, dopo lo spettacolo regalato dalla Milano-Sanremo, l’attesa per ilè alle stelle. Uno dei grandi interpretidue ruote che non aveva potuto partecipare alla “Classicissima di Primavera” è Thomas, fermato da una caduta nella Tirreno-Adriatico. Il britannico sarà invece della partita domani e partirà tra i candidati ad un risultato di prestigio. Queste le parole del recente vincitore della Strade Bianche, come riportate da CyclingNews: “Chi vincerà il? Non lo so…io? – ha detto ridendo– alla Dwars door Vlaanderen di mercoledì le mie gambe non erano malaccio, ma non ero neanche brillantissimo. Ho mancato di poco le posizioni più ...

