Giro delle Fiandre 2023, Elisa Longo Borghini: “Non sono al livello per vincere, aiuterò le mie compagne” (Di sabato 1 aprile 2023) Andrà in scena domani uno degli appuntamenti più attesi della stagione sul Women’s World Tour, il Giro delle Fiandre. Arrivata alla sua ventesima edizione, la corsa fiamminga ha sempre avuto vincitrici di altissimo livello. Tra queste nel 2015 si inserì anche Elisa Longo Borghini, prima delle due italiane (Marta Bastianelli, 2019) nell’ albo d’oro. L’italiana ha raccontato le sue impressioni alla vigilia della corsa, riportate sul sito della Trek-Segafredo: “Non credo di essere la leader per domani e probabilmente è giusto così. Non credo di essere al livello necessario per vincere il Giro delle Fiandre al momento. Sarò più una spalla per le mie ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Andrà in scena domani uno degli appuntamenti più attesi della stagione sul Women’s World Tour, il. Arrivata alla sua ventesima edizione, la corsa fiamminga ha sempre avuto vincitrici di altissimo. Tra queste nel 2015 si inserì anche, primadue italiane (Marta Bastianelli, 2019) nell’ albo d’oro. L’italiana ha raccontato le sue impressioni alla vigilia della corsa, riportate sul sito della Trek-Segafredo: “Non credo di essere la leader per domani e probabilmente è giusto così. Non credo di essere alnecessario perilal momento. Sarò più una spalla per le mie ...

