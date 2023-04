Giro delle Fiandre 2023: Alberto Bettiol non ci sarà, fermato da una febbre (Di sabato 1 aprile 2023) Le già risicate chance di vedere un azzurro protagonista al Giro delle Fiandre, in programma domani, diminuiscono ulteriormente alla luce del forfait dell’ultim’ora di Alberto Bettiol. Senza il vincitore del 2019 saranno solo sette gli italiani presenti al via di Bruges, il numero più basso da quando sono disponibili i dati ufficiali. Il toscano è stato fermato da una febbre che l’ha colpito nella giornata di ieri e che ha dunque prolungato un periodo estremamente sfortunato. Prima la caduta alle Strade Bianche con tanto di colpo alla testa che l’ha costretto a saltare la Tirreno-Adriatico, poi un problema al ginocchio che ha condizionato la sua “campagna del Nord”, fino a questo nuovo problema per cui salterà la corsa che gli ha dato la prima vittoria da ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023) Le già risicate chance di vedere un azzurro protagonista al, in programma domani, diminuiscono ulteriormente alla luce del forfait dell’ultim’ora di. Senza il vincitore del 2019 saranno solo sette gli italiani presenti al via di Bruges, il numero più basso da quando sono disponibili i dati ufficiali. Il toscano è statoda unache l’ha colpito nella giornata di ieri e che ha dunque prolungato un periodo estremamente sfortunato. Prima la caduta alle Strade Bianche con tanto di colpo alla testa che l’ha costretto a saltare la Tirreno-Adriatico, poi un problema al ginocchio che ha condizionato la sua “campagna del Nord”, fino a questo nuovo problema per cui salterà la corsa che gli ha dato la prima vittoria da ...

