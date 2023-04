“Girano voci terribili”: Napoli, lo scudetto diventa un incubo (Di sabato 1 aprile 2023) La città di Napoli si sta già preparando per la festa scudetto che manca da 33 anni, ma è scattato l’allarme: svelato il motivo Una cavalcata entusiasmante per il Napoli… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 1 aprile 2023) La città disi sta già preparando per la festache manca da 33 anni, ma è scattato l’allarme: svelato il motivo Una cavalcata entusiasmante per il… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... hosololinter : Cerco di essere sempre il più lucido possibile, metto sempre in discussione le voci che girano. Ma giuro che quando… - Gianluc68325330 : RT @lameduck1960: Girano voci sempre più insistenti. Perchè un papa dovrebbe scegliere proprio la settimana di Pasqua per proibire definiti… - grancetto : RT @lameduck1960: Girano voci sempre più insistenti. Perchè un papa dovrebbe scegliere proprio la settimana di Pasqua per proibire definiti… - gibellini_38585 : RT @lameduck1960: Girano voci sempre più insistenti. Perchè un papa dovrebbe scegliere proprio la settimana di Pasqua per proibire definiti… - Paola180468 : RT @lameduck1960: Girano voci sempre più insistenti. Perchè un papa dovrebbe scegliere proprio la settimana di Pasqua per proibire definiti… -