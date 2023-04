Giovani trans in corteo a Roma: “Abbiamo diritto a studiare con la nostra identità”. In migliaia sfilano nel centro della Capitale (Di sabato 1 aprile 2023) E’ stata la prima marcia per rivendicare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza anche per i Giovani trans. A Roma migliaia di persone, soprattutto Giovani studenti, hanno sfilato per il centro: “Abbiamo diritto a studiare con la nostra identità”, “Giù le mani dalla carriera alias”. Carriera alias, formazione di personale scolastico e sanitario, tutela della dignità del minore: su questa piattaforma l’associazione Gender X ha promosso la manifestazione. Sulle note di Another brick in The wall, intonate da una Giovanissima, la marcia per i diritti è partita per arrivare poi a piazza della Madonna di Loreto, vicino a piazza Venezia, dove hanno preso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) E’ stata la prima marcia per rivendicare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza anche per i. Adi persone, soprattuttostudenti, hanno sfilato per il: “con la”, “Giù le mani dalla carriera alias”. Carriera alias, formazione di personale scolastico e sanitario, tuteladignità del minore: su questa piattaforma l’associazione Gender X ha promosso la manifestazione. Sulle note di Another brick in The wall, intonate da unassima, la marcia per i diritti è partita per arrivare poi a piazzaMadonna di Loreto, vicino a piazza Venezia, dove hanno preso ...

