Giornata Mondiale per la consapevolezza sull'autismo, da Nord a Sud le iniziative più interessanti tra teatro, natura e sport (Di sabato 1 aprile 2023) Domenica l'Italia torna a tingersi di blu per puntare i riflettori sull'autismo. La fontana dei Dioscuri al centro della piazza del Quirinale, il palazzo Montecitorio, la Mole Antonelliana di Torino, la Torre di Pisa e la basilica di San Francesco di Assisi ma anche tante scuole saranno colorate per celebrare la XVI Giornata Mondiale per la consapevolezza sull'autismo istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU) il 18 dicembre del 2007. Non stiamo parlando di casi ma di un fenomeno che ormai riguarda migliaia di studenti e di adulti. I nuovi dati divulgati dai Centri di controllo e prevenzione delle malattie, negli Stati Uniti evidenziano come negli Usa ci sia stato un graduale incremento delle diagnosi di autismo, con una prevalenza di un bambino di 8 anni su 36 (2,8%) per il 2020.

