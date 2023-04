Giorgia Meloni conquista la vetta | il record incredibile della Presidente la inserisce nella top 10

(Di sabato 1 aprile 2023) La premierpuò piacere o non piacere, ma una cosa è certa: la sua presenza sui social network non passa inosservata. Ecco come la leader di FdI ha sbaragliato tutti. Oggigiorno non c’è leader politico che non sia presente – e in modo massiccio – sui social. Vedi (anche) alla voce TikTok: la piattaforma è stata bandita dai telefoni di lavoro dei dipendenti degli enti politici del mondo occidentale, ma continua a spopolare tra i leader mondiali. Basti pensare che ben 58 capi di Stato e primi ministri hanno un profilo TikTok ufficiale, e c’è anche chi lo utilizza per le comunicazioni istituzionali. Ladel Consigliospopola su TikTok (AnsaFoto – Grantennistoscana.it)Come accennato, TikTok è off-limits sui dispositivi governativi in Canada, Stati Uniti, Regno Unito, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... welikeduel : L'intervista (impossibile) di Alessio Marzilli alla Presidente Giorgia Meloni sul Pnrr @alessiomarzilli… - fattoquotidiano : La Presidenza del Consigli ha fatto sapere che nella tarda mattinata di ieri #Mattarella ha ricevuto Giorgia… - La7tv : #lariachetira Applausi dei bambini per Giorgia Meloni, @GoffredoB (Corriere della Sera): 'È un tic tipico di ogni l… - Ariel48536344 : RT @erretti42: Mattarella convoca Meloni: “Pnrr, basta scaricabarile” - Il Fatto Quotidiano Si scopron le tombe, si levano i morti. Giorgi… - sologiuma : RT @erretti42: Mattarella convoca Meloni: “Pnrr, basta scaricabarile” - Il Fatto Quotidiano Si scopron le tombe, si levano i morti. Giorgi… -

Il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni allunga la mano al governo di, in affanno per i ritardi che si stanno accumulando sulla realizzazione dei progetti del Piano nazionale ripresa e resilienza (Pnrr). Ritardi che rischiano di bloccare l'erogazioni di ...Così la presidente del Consiglio,Lo afferma la presidente del Consiglio. 1 aprile 2023

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha spiegato in un videomessaggio che con la revisione in corso del Reddito di cittadinanza le persone stanno già iniziando a lavorare. Quanto detto è veroPremier Giorgia Meloni on Saturday voiced "joy" after Pope Francis left a Rome hospital after successful treatment of a bronchial infection. "I learn with joy the news of the Holy Father's discharge f ...