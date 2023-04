Giorgetti | stime Pil 2023 saranno riviste verso l’alto

(Di sabato 1 aprile 2023) Per il ministro dell’Economia, Giancarlo, intervenuto al Workshop Ambrosetti, «combattere l’inflazione con la politica monetaria non basta e la recessione non può essere il prezzo da pagare per domare l’inflazione»

Nella soleggiata giornata finale del workshop, che si tiene ogni primavera a Villa d'Este, a Cernobbio, organizzato da The European House Ambrosetti,parla didel Pil italiano per il ...... che ci porteranno a rivedere leggermente verso alto l'obiettivo di crescita per il 2023 precedentemente indicato dello +0,6%', ha detto. 'Per il prosieguo dell'anno pur essendo possibile ...... che ci porteranno a rivedere leggermente verso alto l'obiettivo di crescita per il 2023 precedentemente indicato dello +0,6%", ha detto. "Per il prosieguo dell'anno pur essendo possibile ...

Dopo l'ammissione dei ritardi sul pnrr, il governo prova a rivedere i progetti concentrandosi su quelli realizzabili. Il Commissario europeo all'Economia parla di possibili modifiche. Mentre per il mi ...La nave Italia va. E sul lago di Como trova una ventata di ottimismo che la spinge oltre le attese. "Le previsioni per il 2023 sono in miglioramento – ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Gio ...