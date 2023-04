Giorgetti “Il fisco premi i più bravi affinchè migliorino”

(Di sabato 1 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Le previsioni che normalmente fa il Mef sulla crescita sono molto prudenti. Ma è anche vero che a volte vengono superate dalla realtà e quindi questo già di per sè è di buon auspicio”. E’ quanto dichiara, in una intervista al Corriere della Sera, il ministro dell’Economia, Giancarlo, aggiungendo: “Attorno al nostro Paese c’è un sentimento di prudenza in qualche caso persino di sfiducia anche da parte delle istituzioni internazionali che continuano a sottostimare le nostre potenzialità. Io sono convinto che, al di là di quello che è contenuto anche nei documenti ufficiali di governo che ovviamente devono scontare un atteggiamento cautelativo, le potenzialità del Paese già da quest’anno potranno esprimere dei risultati superiori”. “L’obiettivo e l’ambizione che il governo e tutti noi abbiamo – sottolinea-, è ...

Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ieri ha spiegato che 'la filosofia di fondo è sostituire questi interventi spot in forma di bonus per qualsiasi cosa, in una linea piu' sistematica'.

Meloni ha anche aggiunto che «il primo obiettivo della legge delega sul fisco è quello di abbassare le tasse per ... Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ieri ha spiegato che «la filosofia ...