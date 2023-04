Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli seconda in Coppa del Mondo. Nikolova vince l’all-around in Bulgaria (Di sabato 1 aprile 2023) Sofia Raffaeli ha conquistato il secondo posto nel concorso generale individuale valido per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2023 di Ginnastica ritmica, in scena sulla pedana della Armeec Arena di Sòfia (Bulgaria). La Campionessa del Mondo all-around, che lo scorso anno trionfò proprio su questa pedana in occasione della rassegna iridata, non è riuscita a replicare il successo ottenuto un paio di settimane fa ad Atene. La detentrice della Sfera di Cristallo sul giro completo era seconda a metà gara (33.300 al cerchio e 33.250 alla palla) e oggi ha cercato la rimonta sulla bulgara Stiliana Nikolova, impressionando alle clavette (32.400), ma al nastro non è riuscita a contrastrare ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023)ha conquistato il secondo posto nel concorso generale individuale valido per latappa delladel2023 di, in scena sulla pedana della Armeec Arena di Sòfia (). La Campionessa delall-, che lo scorso anno trionfò proprio su questa pedana in occasione della rassegna iridata, non è riuscita a replicare il successo ottenuto un paio di settimane fa ad Atene. La detentrice della Sfera di Cristallo sul giro completo eraa metà gara (33.300 al cerchio e 33.250 alla palla) e oggi ha cercato la rimonta sulla bulgara Stiliana, impressionando alle clavette (32.400), ma al nastro non è riuscita a contrastrare ...

