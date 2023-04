Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo Sofia 2023: Sofia Raffaeli d’argento nell’All-Around (Di sabato 1 aprile 2023) Sofia Raffaeli è medaglia d’argento All-Around nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2023 di Ginnastica ritmica a Sofia. Dopo l’oro di Atene, l’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato è costretta questa volta ad arrendersi alla bulgara Stiliana Nikolova confermando la posizione ottenuta dopo la prima giornata di gara. L’azzurra ha chiuso con il punteggio totale di 128.750, mentre Nikolova ha conquistato 131.300. Terza posizione per l’uzbeka Takhmina Ikromova, bronzo con 124.550, mentre ai piedi del podio si è piazzata l’israeliana Adi Asya Katz, a quota 121.400. Dodicesimo posto per Milena Baldassarri con il complessivo di 118.000 punti, mentre Tara Dragas è 19esima ... Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023)è medagliaAll-nella seconda tappa delladeldi. Dopo l’oro di Atene, l’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato è costretta questa volta ad arrendersi alla bulgara Stiliana Nikolova confermando la posizione ottenuta dopo la prima giornata di gara. L’azzurra ha chiuso con il punteggio totale di 128.750, mentre Nikolova ha conquistato 131.300. Terza posizione per l’uzbeka Takhmina Ikromova, bronzo con 124.550, mentre ai piedi del podio si è piazzata l’israeliana Adi Asya Katz, a quota 121.400. Dodicesimo posto per Milena Baldassarri con il complessivo di 118.000 punti, mentre Tara Dragas è 19esima ...

