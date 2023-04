Ginnastica | Cdm ritmica | Sofia Raffaeli seconda nell' All-Araound individuale a Sofia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 1 aprile 2023), 1 apr. - (Adnkronos) - Ancora un podio perin Coppa del Mondo ditappa a(Bulgaria), infatti, l'azzurra si è piazzata al secondo posto'All-Aroundconfermando la posizione ottenutaa prima giornata dopo cerchio e palla. Il gradino più alto del podio è stato appannaggio della bulgara Stiliana Nikolova (131.300), che sui quattro attrezzi ha totalizzato quasi tre punti in più rispetto alla diciannovenne di Chiaravalle (128.750). Terzo posto per l'uzbeka Takhmina Ikromova (124.550), distaccata di diverse lunghezze rispetto alle avversarie. Ennesimo risultato di prestigio per ...