Ginnastica artistica | l’Italia vince il Trofeo di Jesolo! Fate scatenate | punteggio mondiale Manila Esposito in trionfo

(Di sabato 1 aprile 2023)ha vinto ildi Jesolo 2023, la Classicissima della Polvere di Magnesio giunta alla sua 14ma edizione. La nostra Nazionale si è imposta in uno degli eventi più prestigiosi e amati a livello internazionale, dimostrando ancora una volta la propria caratura nel panorama della. Le Campionesse d’Europa hanno trionfato con illussuoso di 164.934, ovvero due decimi in meno rispetto al riscontro che lo scorso anno permise alle ragazze del DT Enrico Casella di trionfare nella rassegna continentale. Un risultato che conferisce maggiore peso all’affermazione odierna delle azzurre, sei cifre spedite agli USA che hanno deciso di non presentarsi in Laguna come invece erano solite fare: questa Italia, in formazione tipo, avrebbe tranquillamente tenuto testa alle ...